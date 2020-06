NAZIONE, È il CT Mancini l'alleato viola per Tonali

L'edizione odierna de La Nazione stamani scrive che l'alleato per portare Sandro Tonali in maglia Fiorentina potrebbe essere addirittura il CT dell'Italia Roberto Mancini. Non tanto per i buoni rapporti con la Viola, ma soprattutto perché non gli dispiacerebbe se Tonali invece di andare a giocarsi il posto in squadre come Inter e Juventus, facesse un anno in una squadra ambiziosa come la Fiorentina prima di giocare l'Europeo la prossima estate. Pare essere stato questo il velato consiglio fatto arrivare all’orecchio del giocatore, scrive il quotidiano. La Fiorentina resta alla finestra, anche se la trattativa è piuttosto complicata.