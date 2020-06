NAZIONE, Difesa a 4 e trequartista: Iachini sperimenta

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, Beppe Iachini starebbe lavorando ad una nuova variante tattica per la Fiorentina pronta a ripartire. Nel tentativo di migliorare il proprio gioco, sta valutando come e chi potrebbe giocare nel ruolo di trequartista. Molte esercitazioni tattiche hanno avuto come punto di riferimento il modulo con il trequartista dietro a due punte e questa è la prima novità. La seconda è la difesa a 4. La terza è che nell’idea di Iachini il modulo potrebbe evolversi durante la partita in un 4-3-3 in base ai protagonisti. Ma il vero esperimento di rottura è quello legato al trequartista, funzione che in allenamento è stata affidata a Ribery. Iachini però ha provato anche Castrovilli in quel ruolo, e all'occasione potrebbe essere lui a giocare dietro le punte.