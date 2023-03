NAZIONE, "Conference call": quasi tutti i viola in Turchia

La Nazione fa il punto sulla giornata di ieri e quella di oggi per i viola: partenza ieri alle ore 13.30 da Peretola, direzione Anatolia, in un volo in cui non erano presenti Luka Jovic e Riccardo Sottil. Il primo, a Madrid per risolvere questioni burocratiche, raggiungerà la squadra oggi, il secondo ha dato invece forfait dopo una botta subita in allenamento.

Parte invece regolarmente Pietro Terracciano, recuperato dopo l'attacco febbrile. La Fiorentina, arrivata nel tardo pomeriggio a Sivas, arriva in Anatolia con il vento in poppa dei sette risultati utili consecutivi e domani si giocherà l'accesso ai quarti di Conference nel ritorno contro il Sivasspor. Oggi primo allenamento in terra turca e conferenza stampa di Vincenzo Italiano (prevista per le 15:30 italiane, le 17:30 locali).