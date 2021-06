NAZIONE, Colpo d'oro: c'è 'Speedy' Gonzalez

La Nazione scrive che tra martedì e mercoledì prossimo Nico Gonzalez sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Complessivamente allo Stoccarda andranno 27 milioni, 23 di base fissa e quattro di bonus (tutt’altro che impossibili da raggiungere): “Speedy Gonzalez”, come lo chiamavano i compagni dell’Argentinos Juniors, diventa così il giocatore più costoso dell’era Commisso, sorpassando anche Amrabat. È stata decisiva la volontà del giocatore che sognava da tempo di approdare nel calcio italiano. Anche l'Argentinos Juniors sorride: il club argentino incasserà il 12,5% della plusvalenza più un 3% per averlo fatto crescere nel proprio vivaio.

Nelle tre stagioni vissute in Germania, ha messo insieme 79 presenze: ha realizzato 23 gol e 10 assist, accendendosi i riflettori addosso nella Coppa America che si sta giocando in queste settimane. Il punto interrogativo riguarda piuttosto il suo arrivo in Italia: se l’Argentina dovesse arrivare fino in fondo alla manifestazione, di fatto Gonzalez sarebbe in campo fino all’11 luglio. Dunque, nella migliore delle ipotesi inizierebbe la preparazione nella prima settimana di agosto.