NAZIONE, Ci resta soltanto Vlahovic. Chance buttata

"Ci resta soltanto Vlahovic", scrive La Nazione dopo il pareggio di ieri tra Bologna e Fiorentina. Fa davvero tanta rabbia - scrive il quotidiano - rileggere lo score del pari di Bologna con i viola avanti per tre volte e per tre volte, ma capaci di farsi raggiungere dagli avversari. Non è bastato un super Vlahovic che con la doppietta del Dall’Ara arriva a quota 19 gol in campionato, per correggere l’ennesima giornata no della difesa che su tutti i gol del Bologna ha commesso errori decisivi ora con Pezzella, ora con Milenkovic.