NAZIONE, Che duelli: chi gioca tra Jovic e Cabral?

Comincia la seconda stagione sotto la guida di Italiano e La Nazione oggi in edicola sottolinea come l'allenatore viola dovrà riuscire a gestire bene in stagione in tanti duelli individuali della rosa della Fiorentina. Oltre a quelli di Gollini con Terracciano e di Mandragora con Amrabat, l'arrivo di Luka Jovic lo mette in netta concorrenza con Arthur Cabral: il brasiliano la scorsa stagione non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, partendo fin dal ritiro potrà cambiare marcia.

Il serbo dal canto suo si è ripresentato in forma e pronto a giocarsela, sapendo che è venuto a Firenze convinto principalmente da Milenkovic, il quale gli ha descritto Italiano come un tecnico recupera-giocatori. Non è ancora chiaro quanto ci sia da "recuperar" di Jovic, che al Real è rimasto parcheggiato dietro un signore che modestamente si chiama Benzema, ma il centravanti serbo è deciso a giocarsi tutte le carte in vista del mondiale.