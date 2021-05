NAZIONE, 007 Commisso, operazione futuro

I 7 punti di vantaggio sul Benevento consentono alla Fiorentina e a Rocco Commisso di poter cominciare a pensare al futuro. "007 Commisso. Piano futuro", è il titolo con cui La Nazione apre le sue pagine sportive. E il quotidiano prova a fare il punto sui primi movimenti: sul fronte allenatore restano i candidati Gattuso, Juric o De Zerbi, ma i tempo non sono maturi per aver raggiunto un accordo, ecco che allora il pensiero va a Vlahovic o Ribery. Infine lo staff societario: continuano movimenti e voci anche su possibili figure che andrebbero ad allargare l’area tecnica che sarà operativa dal prossimo mercato. Con Pradè che dovrebbe comunque restare in società, anche se il ruolo è da definire.