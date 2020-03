NASSI, Il calcio non cambierà. Baggio in viola...

Sulle pagine de La Nazione c'è una lunga intervista a Claudio Nassi, ex dirigente della Fiorentina, che si proietta a quando l'emergenza Coronavirus sarà conclusa: "Non credo che il calcio cambierà. Il calcio è l’occhio del popolo, troppa è l’attrazione e giganteschi sono gli interessi. Il problema semmai è un altro: bisognerebbe che la più grande azienda del mondo fosse gestita da persone capaci". Poi torna sulle parole di Commisso dopo la Juventus, sottolineando come siano state sbagliate: "Nel calcio bisogna stare zitti in pubblico e farsi sentire nel modo giusto nelle sedi opportune. È una regola decisiva". E infine racconta la trattativa che portò Baggio in viola: "Chiamai Flavio Pontello e lo convinsi a prendere Baggio. È il più forte diciottenne del mondo, gli dissi".