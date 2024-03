MOVIOLA, Rosso a Ricci manca buonsenso, Zapata divide

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È una direzione di gara da 4 quella che La Gazzetta dello Sport da a Marchetti, che perde la partita di mano quasi subito e commette una serie di errori che finiscono per infuocare il clima. Tre, in particolare, sono gli episodi presi sotto esame dalla rosea. Al 7’ Luca Ranieri non prende la palla e impatta in maniera pericolosa su Bellanova: intervento che sarebbe potuto essere punito anche col rosso, secondo il quotidiano. La spinta di Zapata su Milenovic c’è, ma non è travolgente. Il secondo giallo a Ricci, infine, manca di buonsenso, perché il giocatore non si abbandona a parole lesive e l’unico giallo sarebbe dovuto esser mostrato solo ad Arthur.

Ci va meno giù pesante il Corriere dello Sport-Stadio, che giudica comunque Marchetti meritevole di un 5. Per il quotidiano è eccessivo il secondo giallo dato a Ricci (che però rischia il rosso diretto per la plateale gomitata che rifila a Nico Gonzalez in occasione del primo cartellino giallo), perché l'arbitro avrebbe potuto ammonire subito - e giustamente - Arthur. A differenza della Gazzetta, tuttavia, secondo il Corriere l'errore sul fallo di Zapata a Milenkovic non sta nel sanzionare il colombiano per la spinta, ma aver biosgno del Var per vederla.