MOVIOLA, Regolare Kean, manca un rosso a Pessina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prova non buonissima per l'arbitro Colombo che ieri ha diretto il match al Franchi tra Fiorentina e Monza. Nettamente in gioco Moise Kean al momento del gol, graziato Pessina già ammonito che a fine primo tempo sbraccia su Mandragora. Per La Gazzetta dello Sport merita un 6: "Qualche sbavatura qua e là, fischia molto, ma sugli episodi principali vede bene". Da 5 invece per il Corriere dello Sport-Stadio, che commenta: "tanti fischi (33, impossibile giocare) e un mancato rosso (o doppio giallo, fate voi) per Pessina sul quale forse anche il VAR poteva fare qualcosa".