MOVIOLA, Per la Gazzetta arbitro Fabbri è sufficiente

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, dà la sufficienza all'arbitro della discussa partita di ieri tra Lazio e Fiorentina, Michael Fabbri. Anche se - scrive la rosea - non piena, poiché il direttore di gara ha portato a casa una gara con tanti scogli ma qualche valutazione non ha convinto del tutto. Ad esempio il rigore ingenuo all Lazio e il giallo a Bastos, che in realtà era più vicino all'arancione.

