MOVIOLA, Guida da 6,5 in pagella: rigore ineccepibile

Poco da segnalare nella moviola della Gazzetta dello Sport di Fiorentina-Lazio 2-1. La rosea assegna 6,5 come voto all'arbitro Guida e ai suoi assistenti: squadra arbitrale brava a concedere il calcio di rigore al 62' per fallo di Casale su Belotti. Il difensore della Lazio cerca di anticipare il Gallo ma prima di toccare la palla va a incocciare sulla gamba dell'attaccante. Nell'occasione giallo per proteste a Guendouzi. Poi non ci sono stati altri episodi degni di nota.

A queste valutazioni fa eco anche il Corriere dello Sport - Stadio che analizza anche altri due episodi. Non c’è rigore sul tocco di Ranieri che finisce sul braccio destro di Cataldi, movimento a chiudere, congruo con la dinamica dell’azione e ammantato di non punibilità. Ed è regolare il gol della Lazio: non c’è fallo nel recupero del pallone di Isaksen su Biraghi, poi sono tutti naturalmente in gioco (Immobile, Guendouzi, Luis Alberto).