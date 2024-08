MOVIOLA, Giudizi divisi su Ayroldi: non c'è rigore per i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono divisi i giudizi dei giornali in edicola sull'operato di Giovanni Ayroldi nella direzione di Parma-Fiorentina. Per La Gazzetta dello Sport, che assegna come voto un 5,5, l'arbitro vede bene le grandi cose, convince meno sulle piccole, come tanti falli o il giallo finale a Circati che sembra eccessivo. Mentre è di diverso parere il Corriere dello Sport-Stadio (6,5 il voto) , che scrive come la partita non fosse difficile, ma è stata ben interpretata da Ayroldi, con buona lettura sul disciplinare ("sul rigore reclamato dalla Fiorentina, scrive: "Cross di Dodo, in area Bernabè devia con la coscia sinistra: non è rigore, nonostante le proteste viola").

Anche La Nazione si accoda nel giudizio positivo, premiando il fischietto con un 6,5 e scrivendo che la gara è stata tenuta in pugno con sicurezza, anche per la correttezza delle due squadre. Pochi gli episodi controversi che rivisti gli hanno dato ragione. Sempre vicino all’azione valuta con correttezza l’episodio costato il doppio giallo a Pongracic. Per il resto le ammonizioni sono ineccepibili - si legge -.