MOVIOLA, Dionisi ok. Dubbio su Caceres-Vignato

Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport giudicano anche l'operato dell'arbitro Dionisi, designato per Bologna-Fiorentina. Il direttore di gara si è comportato bene sia sul rigore fischiato ai viola per fallo di mano di Soumaoro, sia sul gol annullato a Svamberg per tocco di mano. Un solo dubbio - secondo il quotidiano romano - sul contatto Caceres-Vignato. Episodio grigio - si legge - ma se fosse arrivato il rigore per i felsinei, il VAR avrebbe taciuto.