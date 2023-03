MOVIOLA, Arbitro con espressioni da bullo: i giudizi

FirenzeViola.it

Di seguito le varie analisi, dei quotidiani odierni, sulla prestazione dell'arbitro Dabanovic ieri in occasione di Sivasspor-Fiorentina. Voti che vanno dal 4,5 al 6.

La Nazione: "L'arbitro Dabanovic sembra voler bullizzare tutti con le espressioni feroci, in realtà lascia correre troppi scontri di gioco. La partita gli sfugge. Ranieri si becca un calcio sul ginocchio, il Var indaga per un rosso e Dabanovic invita il giocatore a rialzarsi". VOTO: 4,5.

Gazzetta dello Sport: "La vuol dirigere senza cartellini ma perde il polso della gara. Soprattutto virgola non vede e non punisce il primo bisticcio Mandragora-Arslan che poi degenera”. VOTO: 5,5.

Corriere dello Sport: "Tutto regolare sul gol del Sivasspor: la bordata di Yesilyurt dalla distanza non implica la presenza di Caicedo sulla traiettoria, perciò la visuale di Terracciano non è disturbata da un eventuale fuorigioco. Rischia Milenkovic, nei pressi della metà campo, per la trattenuta su Caicedo che frana a terra. Anche Dodo, che aggancia Saiz ai venti metri, è al limite dell’ammonizione: Dabanovic, nell’occasione, applica la regola del vantaggio a favore del Sivasspor. Reclamano a lungo i giocatori turchi dopo il 2-1 della Fiorentina: il contatto tra Milenkovic e Goutas (ammonito dopo le proteste prolungate) non presenta anomalie, nonostante il difensore finisca a terra. Ammonito anche Martinez Quarta per via della gomitata a Ulvestad: l’argentino era diffidato e salterà i quarti di andata. Ruvido l’intervento di Gokay su Ranieri: giusto il giallo, Dabanovic attende da Var le indicazioni su un eventuale rosso diretto. Regolare la posizione in partenza di Ikoné,nell’azione dell’autogol di Goutas. Inevitabile l’espulsione di Arslan, che rifila un calcio in faccia a Mandragora: l’arbitro vede tutto, estraendo subito il rosso". VOTO: 6.