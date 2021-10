MORATA, Juve può rinunciare al suo riscatto per DV9

Tuttosport ne è sicuro: la Juventus, per Dusan Vlahovic, almeno un tentativo lo farà. Se, come pare, il divorzio con la Fiorentina si consumerà a giugno e non a gennaio, alla Continassa - si legge - potrebbero decidere di rinunciare al riscatto di Alvaro Morata per puntare tutto sul serbo, provando a impostare una nuova operazione in stile Chiesa 2020 non la Fiorentina. Molto dipenderà dalla concorrenza ma gli ambienti serbi continuano a considerare la Juventus in pole.