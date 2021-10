MONTANARO, Commisso, rischio effetto boomerang

Antonio Montanaro, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha dedicato un commento al caso Vlahovic dopo le vicende di ieri. Queste alcune parti di ciò che ha scritto: "Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: Commisso fa bene a chiedere penalizzazioni per quelle società con un rosso da centinaia di milioni di euro. Sono gli stessi club che alzano la posta degli ingaggi [...] e si accaparrano giovani di talento come Vlahovic. Così il gioco è falsato perché c'è chi rispetta le regole dei bilanci e chi se ne frega. E i vantaggi, paradossalmente, sono tutti per quest'ultimi. Fa bene il patron della Fiorentina anche a portare avanti la battaglia contro lo strapotere dei procuratori. [...] Ma per non farsi del male - e non fare del male alla Fiorentina - serve una strategia, servono alleanze. [...] Un elemento che emerge clamorosamente anche nella dura presa di posizione sul rinnovo di contratto di Vlahovic, sbagliata nei tempi e nelle conseguenze. Nei tempi perché arriva agli inizi di una pausa di campionato che vede la squadra di Italiano quinta in classifica e in costante crescita [...]. Nelle conseguenze perché dare in pasto ai tifosi [...] l'unico vero attaccante a disposizione può avere un effetto boomerang pesantissimo sulla tranquillità della squadra e quindi sui risultati. [...] L'ennesima bomba, frutto di una lunga catena di errori, di cui nessuno avvertiva il bisogno. La speranza ora è che Commisso, [...] si renda conto che per un vero salto di qualità nel calcio italiano servono anche dirigenti competenti e una comunicazione basata sulla costruzione, non sulla distruzione di ponti".