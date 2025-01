MODULO, Col Napoli cresce l'ipotesi del centrocampo a 3

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sembrerebbe la volta buona, come sottolinea il Corriere dello Sport, per quello che potrebbe essere un grande cambiamento in vista del match contro il Napoli. Tra le idee tattiche valutate da Palladino per ridisegnare la Fiorentina, c’è quella del cambio modulo. Troppo pochi, infatti, solo due mediani a supporto di 4 punte, e con il malore occorso a Bove è stato perso l’equilibrio tra centrocampo e attacco. Per questo, Palladino sarebbe tentato di lanciare il nuovo modulo, il 4-3-2-1, proprio contro il Napoli.

A farne le spese sarebbe un trequartista, per fare spazio a Mandragora o a Richardson, in attesa di Folorunsho. Tra tutti, Colpani, il meno incisivo della squadra in termini offensivi, sarebbe il profilo sacrificato, con Beltran o Sottil che agirebbero a fianco di Gudmundsson dietro Kean.