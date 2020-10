MILIK, Affare sempre più difficile: colpa del Covid

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si fa il punto della situazione per quanto riguarda gli obiettivi in attacco della Fiorentina: come spiega il quotidiano, il sogno dei tifosi (nonché della dirigenza viola) resta il polacco Milik del Napoli, molto di più di Piatek: il gioco d'incastri al momento sembra complicato. Non solo per il pesantissimo ingaggio che l'azzurro si porta dietro (oltre all'interessamento del Psg) ma anche per una complicanza logistica: Arek è partito per la Polonia e resterà bloccato perché è entrato in contatto con i positivi al Covid-19 Elmas e Zielinski. Una trattativa, dunque, sempre più difficile che rischia di arenarsi.