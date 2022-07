MILENKOVIC, Sta bene a Firenze. Ma se l'Inter...

Nikola Milenkovic ha giocato con la fascia al braccio contro il Trento e questo ribadisce un concetto chiaro: il serbo a Firenze sta benissimo e resterebbe volentieri se dovesse sfumare la possibilità di giocare la Champions League con l'Inter. I nerazzurri - secondo quanto riportato da La Nazione - potrebbero innescare comunque l'offerta per convincere il difensore a trasferirsi a Milano, mentre resta più sfumata all'orizzonte la Juventus. Il club e i tifosi si augurano che il classe '97 possa rimanere ed in quel caso ci sarebbe il rinnovo del contratto con ulteriore ritocco dell'ingaggio. Nel frattempo però, in attesa di sviluppi sul fronte Skriniar, tutto è congelato.