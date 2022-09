MILENKOVIC, Ho ascoltato il cuore. Rispetto Dusan

Lunga intervista a Nikola Milenkovic sulle pagine di Repubblica. Il difensore della Fiorentina parla dei temi legati alla partita contro la Juventus, cominciando però prima dai motivi che l'hanno convinto a restare in viola: "Le ambizioni del club, la voglia di crescere. Gli investimenti sulle strutture, come il Viola Park. Ma anche la conferma di Italiano è stata molto importante. Ho ascoltato il mio cuore, ho dato peso ai sentimenti. Amo questa città, questo club".

Poi risponde ad una domanda su Vlahovic: "Rispetto la scelta di Dusan. Siamo amici fin da piccoli e le nostre scelte non devono influire sulla nostra amicizia". Sulla partita contro la Juventus dice di aspettarsi una sfida tosta come sempre, infine spiega come mai si è cancellato dai social network: "Non volevo più usarli, non ero più attivo. Mi ero accorto che ogni volta che prendevo in mano il telefono, andavo automaticamente sui social. Così ho deciso di cancellarli".