La Nazione scrive che per Junior Messias in questo momento in pole position c'è il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. L'esterno del Crotone ora è lontano dal Torino che ha virato su Pjaca, e in settimana ci potrebbe essere il contatto definitivo tra Monza e club calabrese. La Fiorentina per ora resta in attesa.