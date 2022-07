MEDIANA, Chi può partire: ma Commisso vuole l'EL

Offerte per Nikola Milenkovic ma non solo: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, nel giro delle prossime settimane potrebbero arrivare delle offerte importanti anche per uno tra Zurkowski, Maleh o Pulgar: Commisso e soci tuttavia, in caso di cessione di uno di questi elementi (Pulgar è destinato a lasciare per liberare il posto da "extra" a Dodô) potrebbero fare l’ultimo sforzo per una mezzala di valore. Perché non lo dicono, ma l’obiettivo è arrivare almeno in Europa League, attraverso campionato o la vittoria della Conference.