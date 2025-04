Mandragora e Ranieri trascinano la Fiorentina a suon di gol e record

Celje-Fiorentina, oltre che di De Gea che si è messo in mostra ancora una volta con due grandi parate, è stata anche la partita di Ranieri e Mandragora. Entrambi sono assoluti protagonisti del 2025 viola. Ranieri è il capitano di questa Fiorentina e in questa stagione ha assunto un ruolo centrale, diventando il secondo giocatore per minuti giocati dietro al solo Dodo. Mandragora invece con la sfida di ieri è salito a 34 presenze europee (tutte in Conference League) in maglia gigliata, nessuno come lui nella storia della Fiorentina. Secondo Nenad Tomovic con 33 presenze in Europa League.

Entrambi, sia Ranieri che Mandragora, sono sbarcati nella prima squadra viola nel 2022. Il centrale spezzino per la prima volta in pianta stabile dopo vari prestiti e qualche apparizione, il mediano campano invece proveniente dalla Juventus. Tutti e due hanno vissuto le tre finali di perse con Italiano e anche dalla loro voglia di rivalsa passerà il cammino, in campionato e in coppa, della Fiorentina. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.