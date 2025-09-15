Mancano i gol dell'attacco: Kean e Piccoli possono giocare insieme, a una condizione

La Repubblica-Firenze analizza il reparto offensivo della Fiorentina che, secondo quanto si legge, ha un potenziale enorme ancora inespresso. I numeri parlano di nove gol totali segnati tra campionato e Conference, ma di questi gol solo due sono stati degli attaccanti, Gudmundsson e Dzeko, e mai in Serie A. Kean ha propiziato il primo gol della stagione contro il Polissya, ha fallito due enormi occasioni contro Cagliari e Torino ma ancora non ha mai dato la sensazione di forza e potenza ammirata in passato.

Anche davanti Pioli ha sperimentato molto: prima un trequartista con due punte, poi un doppio trequartista, poi due punte con un centrocampo più folto. La sensazione è che Piccoli e Kean abbiano le caratteristiche per stare insieme, a patto però che, come in Nazionale, Kean sia il terminale offensivo e Piccoli una sorta di regista d’attacco, come Retegui in azzurro.