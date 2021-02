MADRIGALI, Ora faccio il pasticcere e ne sono felice

Intervistato da La Nazione, Saverio Madrigali, ex promessa della Primavera della Fiorentina, ha raccontato la sua vita dopo il ritiro dal calcio. Saverio, ora fa il pasticcere, ecco cosa ha detto in merito alle scelte da lui fatte: «Prima mi svegliavo con un unico pensiero, il pallone. Mi concentravo sull’alimentazione che doveva essere assolutamente corretta, sul potenziamento muscolare importantissimo specie dopo gli infortuni. E comunque vedevo che il merito veniva sempre dopo. Non mi sono piaciuti dei meccanismi che si venivano ad innescare: per andare avanti servivano determinate scelte, non bastava lavorare sodo durante la settimana per finire in campo la domenica. Ed è stato in questo frangente che ho capito che qualcosa doveva cambiare in tutti i modi. Ho capito che la Serie A sarebbe stato molto difficile per una questione di tempo e di infortuni subìti ed ho preferito fare un passo indietro. Ho deciso di intraprendere un’attività nel mondo della pasticceria e questo mi ha dato felicità. Oggi mi sveglio, un po’ come tutti, pensando di andare al lavoro, di concentrarmi su quello che è diventato il mio mondo».