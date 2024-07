LOVRIC, Si lavora per 6-8 mln. Casadei idea, non priorità

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il centrocampo rimane tuttora il reparto da rifondare per la Fiorentina, dopo i numerosi addii al termine della stagione passata. E se i Thorstvedt e i Vranckx, inizialmente vicini all'arrivo, adesso sono stati messi in stand-by, è da poco uscito di nuovo in orbita viola il nome di Cesare Casadei. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il classe 2003 non è una priorità della Fiorentina, che però aveva iniziato a sondarlo in passato. Adesso può tornare di moda per rinforzare il centrocampo, essendo un giocatore che può agire sia da mezzala che da trequartista.

Stessa zona di campo in cui i viola stanno trattando Sandi Lovric. L'Udinese è disposto a cederlo ma c'è concorrenza e il prezzo non mette d'accordo tutti: la Fiorentina studia una formula che porti un esborso da 6-8 milioni, mentre i friulani non sono ancora scesi sotto i 10-12.