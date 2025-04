Lorenzo Amoruso: "Con le piccole è mancato coraggio, oggi serve cattiveria"

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l’impegno europeo dei viola a Celje: “Deve scattare qualcosa nella testa dei calciatori, perché in campo ci vanno loro. Quel che è mancato alla Fiorentina quest’anno nelle partite con le piccole è stata l’applicazione e anche un po’ di coraggio. I giocatori non devono mai sottostimare l’avversario”.

Che cosa è fondamentale?

“L’approccio iniziale. Devi entrare in campo e far capire che non è aria, con cattiveria. La partita la facciamo noi”.