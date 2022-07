LO CELSO, Tottenham non è disposto a prestiti

Tra gli eventuali innesti futuri della Fiorentina c’è Giovani Lo Celso, per il quale però - scrive il Corriere dello Sport - il Tottenham non pare disposto a trattare sulla base del prestito ma solo a titolo definitivo. La valutazione che gli Spurs fanno dell’argentino è molto alta ed è stato fatto sapere anche ai viola: sotto i 24 milioni di euro Lo Celso non partirà.