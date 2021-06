LIROLA, L'OM non molla. La Viola punta su di lui

Spazio alla questione legata a Pol Lirola sulle pagine de La Nazione. L'esterno tornato alla Fiorentina dopo il prestito all'Olympique Marsiglia, come noto potrebbe ancora tornare in Francia nonostante la volontà della squadra viola di puntare su di lui. Il club francese non ha intenzione di mollare, anche se il prezzo richiesto dalla Fiorentina (15 milioni) è considerato troppo elevato.