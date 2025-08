FirenzeViola Conference League, la Fiorentina affronterà la vincente di Polyssia-Paksi! L'andata si giocherà in trasferta

14.29 - La gara di ritorno della Fiorentina, prevista per giovedì 28 agosto, si giocherà a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium, ovvero nell'impianto di casa del Sassuolo.



14.23 - La Fiorentina conoscerà la propria avversaria solo nella sera del 14 agosto, giorno della partita di ritorno tra Polyssia e Paksi. La gara d'andata si giocherà una settimana prima, ovvero il 7 agosto. L'andata giocheranno in casa, presumibilmente in Slovacchia (come nei precedenti turni di qualificazione ndr), gli ucraini del Polyssia mentre il ritorno verrà disputato in Ungheria, in casa del Paksi.



14.19 - La Fiorentina affronterà la prima partita in trasferta contro la vincente tra gli ucraini del Polyssia e gli ungheresi del Paksi!

Silkeborg-Jagiellonia vs Hajduk Spalato-Dinamo City

Viking-Basaksehir vs Universitatea Craiova-Spartak Trnava

Rakow-Maccabi vs Kauno-Arda

Polyssia-Paksi vs FIORENTINA

Losanna-Astana vs St.Patricks-Besiktas



14.09 - Per la Fiorentina, presenti al sorteggio di Nyon, l'UEFA Match and Events Manager Edoardo Miano e il Main Contact UEFA Fabrizio Sanna. Nel frattempo vengono sorteggiati gli accoppiamenti del primo gruppo.



14.05 - Gli addetti Uefa hanno appena terminato di spiegare il sorteggio che sta prendere il via, tra poco la Fiorentina conoscerà il proprio abbinamento.



La Fiorentina a breve conoscerà l'abbinamento al match dei preliminari di Conference League da cui uscirà fuori il club che dovrà affrontare nel playoff del 21 e 28 agosto. Sono cinque i match che verranno sorteggiati nel Gruppo 2 della Fiorentina, ovvero:

Losanna (Svizzera)-Astana (Kazakhistan)

Hajduk Spalato (Croazia)-Dinamo City (Albania)

Universitatea Craiova (Romania)-Spartak Trnava (Slovacchia)

Kauno Zalgiris (Lituania)-Arda Kardzhali (Bulgaria)

Polissya (Ucraina)-Paksi (Ungheria)

Nel gruppo 2, le sorteggiate tra le "qualificate" chiamate "seeded" sono le seguenti:



Fiorentina

Vincente di Viking (Norvegia)-Basaksehir (Turchia)

Vincente di Rakov Czestochowa (Polonia)-Maccabi Haifa (Israele)

Vincente di St. Patrick's Athletic (Irlanda)-Besiktas (Turchia)

Vincente di Silkeborg (Danimarca)-Jagiellonia (Polonia)



Nel corso del sorteggio di Nyon, che prenderà il via alle 14, verrà sorteggiato anche il luogo delle gare di andata e di ritorno, con la Fiorentina che dovrà giocare la prima partita casalinga al Mapei Stadium e non al Franchi per via dei lavori in corso nello stadio di Campo di Marte.