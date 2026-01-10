Leao e Kean amici e così simili. Entrambi da valutare per domani

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio per il confronto tra Moise Kean e Rafael Leao, avversari al Franchi ma grandi amici fuori dal campo. Fiorentina-Milan sarà anche la loro partita visto che sono uniti da passioni comuni tra cui il calcio e la musica. Più volte i due si sono mandati messaggi di stima e affetto a distanza e non solo, segno di un legame molto forte. Nel contesto del genere trap non esiste infatti Moise Kean ma l’alterego KMB, idem dicasi per Leao con lo pseudonimo Way 45: da tempo deve uscire il singolo che i due avrebbero registrato insieme.

Tornando al campo, i due giocatori si portano entrambi dietro dei problemi fisici con i quali dovranno convivere e per Vanoli e Allegri le prossime saranno ore decisive per capire se poter contare sui talenti. Per quanto riguarda Kean, dopo gli acciacchi emersi nelle scorse settimane sta cercando di tornare al meglio ed è ancora da capire se partirà dall'inizio contro il Milan, anche se il quotidiano è sicuro: al Franchi l'attaccante ci sarà.