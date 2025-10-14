Le condizioni di Kean. La Repubblica-Firenze: "Verrà valutato giorno per giorno"
Niente partita con Israele stasera, ritorno a Firenze nella giornata di ieri, tante valutazioni per capire se domenica sera contro il Milan potrà essere della partita, ma anche un sospiro di sollievo, con la risonanza che ha escluso danni seri alla caviglia destra. Kean ieri ha salutato il ritiro azzurro e ha fatto ritorno a Firenze, si legge su La Repubblica-Firenze. Il calciatore verrà valutato giorno dopo giorno, senza rischiare nulla, ma anche con la consapevolezza di poterlo avere a disposizione presto.
Se la caviglia destra di Moise migliorerà in questi giorni, il calciatore potrà partecipare alla partita contro il Milan, altrimenti, seguendo sempre la prudenza del caso, si proverà a recuperarlo per Vienna in Conference. Insomma, notizie non confortanti ma nemmeno così negative: senza interessamento particolare dei legamenti o traumi si ragionerà giorno per giorno, valutando anche la soglia del dolore e sfruttando la voglia di Moise, che prima di abbandonare il campo sabato aveva provato in tutti i modi a rientrare.
