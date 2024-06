LAZIO, Il futuro di Tudor resta un rebus. Le alternative

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Lazio è tutto fuorché scontato. Il Messaggero scrive che il tecnico e la dirigenza sono ai ferri corti dopo il mancato accordo per trattenere Kamada - considerato fondamentale da Tudor -, inoltre l'allenatore non è ben visto all'interno dello spogliatoio da giocatori considerati centrali nell'attuale progetto. Uno su tutti Mateo Guendouzi, che non partirà a meno di offerte irrinunciabili.

Il quotidiano, dunque, si interroga su quale potrà essere il futuro del tecnico: difficile si vada per l'esonero, più facile se si venisse a creare una situazione in cui Tudor si dimetta. A quel punto il sogno nel cassetto sarebbe Allegri, altrimenti piacciono Italiano o Palladino, anche se stanno per accasarsi rispettivamente a Bologna e Firenze. Un nome più low cost ma che a Roma tornerebbe di corsa, chiosa il giornale, è quello di Miroslav Klose.