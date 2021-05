LAZIO, 2-0 di Firenze alimenta tensione Inzaghi-Lotito

Secondo Tuttosport, dalle parti di Formello non si respira una buona aria. C'è la sensazione che in casa Lazio, dopo la sconfitta di contro la Fiorentina, dall’esaltazione si rischi di passare direttamente alla grande depressione. Con la sola certezza di giocare in Europa ma con la Champions sempre più lontana. Le parole di Lotito dopo Firenze ("Sono amareggiato"), possono essere viste come il preludio di una rivoluzione tecnica e non solo, col tecnico piacentino che sta riflettendo sul proprio futuro.