Lavori a Ponte al Pino, il Comune aveva chiesto il rinvio di Fiorentina-Cagliari

Nessun rinvio all’orizzonte per la gara casalinga della Fiorentina contro il Cagliari in calendario domenica 24 gennaio alle 18. Come riporta La Nazione, l’ipotesi era stata caldeggiata nei giorni scorsi dal Comune per scongiurare disagi alla viabilità in una giornata che si presenta, sulla carta, già particolarmente difficile per la città.

Tutto è legato al cantiere del Ponte al Pino. Già da qualche giorno è noto infatti che il problema maggiore nell’intervento per la sostituzione del cavalcavia ferroviario si verificherà proprio il 24 gennaio quando Ponte al Pino sarà smontato. Ci sarà un ingorgo di traffico perché i treni ad Alta velocità fermeranno a Rifredi o Campo di Marte e poi saranno trasportati in bus, per questo il Comune aveva chiesto al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - tenutosi martedì - di spostare la partita o quantomeno rinviarla di qualche ora. Una decisione che però non è stata presa, quindi per Fiorentina-Cagliari si rischierà grande traffico in zona stadio.