La Roma vuole Fortini, la Fiorentina fa muro: possibile affare da 15-18 milioni

La Roma è scatenata sul mercato in questi giorni e dopo aver chiuso i colpi Robinio Vaz e Malen, adesso uno degli obiettivi principali torna ad essere Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina che interessa da tempo a Massara e Gasperini. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, la viola non vorrebbe privarsi del ragazzo, ma il rinnovo fermo e il contratto in scadenza nel 2027 obbligano a fare i conti con la realtà. La Roma osserva, insiste, propone: affare da 15-18 milioni, senza contropartite tecniche, dopo aver accantonato l’idea Baldanzi. Gasp lo apprezza, lo considera una pedina utile subito ma soprattutto un investimento sul futuro. E questo, a Trigoria, pesa.