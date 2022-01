LA REPUBBLICA, Parola a Vlahovic: "Mai dire mai"

"Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa, perché non ci siamo stati per molto tempo". Obiettivi chiari, ambizioni. Sono quelle di Dusan Vlahovic, bomber dei viola e capocannoniere del campionato con 16 gol nelle prime 19 gare. A pochi giorni dall’inizio del girone di ritorno ( giovedì al Franchi la sfida all’Udinese), l’attaccante è tornato a parlare e l’ha fatto al media serbo “Politika”. Una lunga intervista all’interno della quale Vlahovic parla anche del suo rapporto col presidente Commisso e si lascia andare a una frase da interpretare. « Un compromesso col presidente Commisso? Mai dire mai». Il suo contratto rimane in scadenza a giugno 2023 e negli scorsi mesi non si sono registrati passi in avanti per un eventuale rinnovo. Anzi. La proposta della Fiorentina, la più alta mai fatta nella sua storia, giace sul tavolo dell’agente e del giocatore da tempo ormai. Ma nessuna risposta ufficiale, nessun segnale diretto, nessun accordo neanche verbale. Piuttosto dalle parole di Vlahovic filtra un altro messaggio, stavolta molto chiaro: la Fiorentina è in lotta per un piazzamento europeo e potrà contare fino a giugno su uno degli attaccanti più forti e ambiti non solo del campionato italiano. Nessun trasferimento in questa finestra di mercato. A riportarlo è La Repubblica.