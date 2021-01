LA REPUBBLICA, Papu-Viola difficile. El Shaarawy...

L'edizione odierna de La Repubblica - Firenze fa un punto della situazione sul mercato della Fiorentina. L'obiettivo principale del club viola è quello di sfoltire la rosa. Il primo a partire con ogni probabilità sarà Duncan. Sull'ex Sassuolo c'è il Cagliari ma anche Verona, Torino, Parma e Genoa. Per sostituire Lirola il primo nella lista è Conti ma ancora resta da trovare l'accordo sulla formula. In attacco piace Pavoletti mentre la Lazio fa ancora muro su Caicedo. Sempre più difficile la pista che porta al Papu Gomez mentre piace e non poco El Shaarawy che vorrebbe tornare volentieri in Serie A ma c'è da battere la concorrenza della Roma.