LA NAZIONE, Sprint salvezza. 30 giorni di fuoco

Sei partite in un mese attendono i viola. Sei impegni che diranno tanto sull'attuale condizione della Fiorentina di Prandelli. Intanto, si legge su La Nazione, le prime note positive in vista dellìInter sono arrivate: non può essere un caso che la Fiorentina sia tornata da Torino con il rammarico di aver pareggiato, anche se costretta a giocare per buona parte della sfida con la doppia inferiorità numerica. In altri frangenti, forse, i viola sarebbero affondati. Segno evidente che i ceffoni di Napoli hanno lasciato il segno. La riprova contro l’Inter sarà importante per capire se la Fiorentina ha finalmente imboccato la strada della continuità