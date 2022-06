LA NAZIONE, Italiano vuole solo la Fiorentina

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione Italiano è in vacanza e il cellulare è sempre abbastanza vicino per rispondere dopo il secondo squillo: anche per l’allenatore il momento è delicato e si inserisce in un poderoso intreccio di voci che riguardano il suo rinnovo contrattuale. Perché se formalmente è tutto a posto, è chiaro a tutti l’aspetto simbolico di una ripartenza formalmente condivisa con la società per affrontare una stagione impegnativa. E’ stata la Fiorentina a muoversi per prolungare il contratto, questo a evidente conferma che il lavoro del tecnico è stato apprezzato. Nessun risultato ufficiale, ma in compenso tante voci sui motivi che hanno fatto slittare annunci che sembravano imminenti. E mentre la Fiorentina tace, si mescolano fra i tifosi e sul Web interpretazioni che insistono sulle richieste economiche ’fuori portata’ avanzate dal tecnico, teoria che non coincide con la ricostruzione effettuata da questo giornale.Cosa manca, allora, per raggiungere la quadra? E Italiano resterebbe l’allenatore della Fiorentina anche senza il rinnovo del contratto? La seconda risposta è sì. Comunque vada, l’intenzione del tecnico è quella di non lasciare Firenze. Però massima trasparenza e sincerità: in base alla forza della «rosa» che gli sarà messa a disposizione, sarà lui stesso a stabilire pubblicamente gli obiettivi stagionali della squadra.