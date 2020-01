LA NAZIONE, Iachini va sul 3-5-2. Occhio a Zurko

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina in vista del Bologna. In Emilia sarà riproposto il 3-5-2 già proposto da Montella, con il classico terzetto difensivo davanti a Dragowski: Milenkovic, Pezzella, Caceres. A centrocampo una novità: grosse chance di vedere in campo Benassi dal 1', con Pulgar regista e Badelj in panchina. Scontato l'impiego di Castrovilli e degli esterni Lirola e Dalbert. C'è però una novità che riguarda le gerarchie di Iachini: il tecnico sarebbe infatti rimaso sorpreso dal rendimento in allenamento di Zurkowski e non è escluso che già a Bologna o nelle prossime gare il polacco possa trovare spazio. Davanti non dovrebbero infine esserci sorprese, con Vlahovic e il ritrovato Chiesa che comporranno il tandem offensivo.

LEGGI ANCHE: "IND. FV, Benassi più di Badelj nel 3-5-2. E Zurk..."