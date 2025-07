La morte di Celeste Pin. La Repubblica-Firenze: "Ora al caso indagano gli investigatori"

Sulle pagine de La Repubblica-Firenze si legge della morte di Celeste Pin, per anni bandiera della Fiorentina e poi dirigente sportivo. Nel primo pomeriggio di ieri è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Firenze. L’ex viola si sarebbe tolto la vita nel suo appartamento. Sul posto, dopo l’allarme di un parente, è intervenuta la squadra mobile di Firenze assieme alla scientifica per lavorare sul caso. Ora gli investigatori ascolteranno familiari e altre persone a lui vicine per chiarire ogni dettaglio dell’ultimo capitolo nella storia di un uomo legatissimo a Firenze e alla Toscana.

Quasi dieci anni con la maglia viola con tanto di finale di Coppa Uefa, la carriera sportiva chiusa a Siena prima di varie esperienze a giro per la regione come dirigente sportivo, nei settori giovanili e anche opinionista in radio. Lascia tre figli. Tante le reazioni di tristezza e sconforto da tifosi, calciatori, città e istituzioni, per una voce e un volto che anche dopo il ritiro aveva accompagnato il cammino della squadra viola, mantenendo vivo il ricordo delle imprese negli anni Ottanta.