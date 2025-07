"Le lacrime di San Siro asciugate da papà", il ricordi di Alessandro Baretti su Celeste Pin

vedi letture

Sulle pagine di Tuttosport è possibile leggere il ricordo di Alessandro Baretti, figlio di Pier Cesare Baretti, ex presidente della Fiorentina, di Celeste Pin dopo la scomparsa tragica nella giornata di ieri. Di seguito alcuni estratti: "Il 2 novembre del 1986 avevo da poco compiuto dieci anni, e assieme a papà, Pier Cesare Baretti, andai a Milano, a San Siro, per una sfida tra i viola e il Milan. Era l’8ª giornata di campionato, e in quella precedente la Fiorentina era stata sconfitta in casa dal Verona. Implicito quanto fosse delicata quella trasferta, per papà e la squadra. [...] Risultato al termine della frazione iniziale: Milan-Fiorentina 1-0. Papà, durante l’intervallo, mi lasciò con un amico che era con noi in tribuna e scese negli spogliatoi. Al termine della partita, vinta 3-0 in virtù anche della doppietta di Virdis, questo sarebbe stato il suo racconto: «Sono entrato negli spogliatoi e ho visto Celeste che piangeva a dirotto - ci disse papà -. Gli ho preso la testa tra le mani e me lo sono coccolato, perché un ragazzo così pulito, un giocatore che dà tutto per la Fiorentina come lui meritava tutto il mio sostegno, e quello dei compagni e di Bersellini.

Poi prosegue: "Celeste fu tra coloro che, quando ci fu da portare il feretro ai funerali di papà, se lo caricò in spalla. Era il 7 dicembre del 1987. «Devo tanto, a tuo papà», biascicò tra altre lacrime quel pomeriggio. Ricevetti, nella confusione più totale, centinaia di abbracci e frasi di condoglianza, e molte arrivarono come un suono svuotato dal contenuto. Quella di Celeste mi arrivò dritta al cuore".