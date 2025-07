Fiorentina, ottime indicazioni dalla seduta di ieri: la notizia positiva è il rientro di Fortini

Su La Nazione si fa il punto sull'allenamento di ieri. Prima il minuto di silenzio in ricordo di Celeste Pin, nel frattempo sul maxischermo dell’impianto, sono state mostrate alcune immagini di Pin sia quando militava in maglia viola sia recenti, a rendere ancora più partecipati 60 secondi impossibili da scordare che hanno riportato alla mente la scomparsa del dg Joe Barone. Per il resto, il programma di Ranieri e compagni non è cambiato.

La squadra, dopo la seduta del mattino a porte chiuse, ha lavorato sulla tattica nell’allenamento pomeridiano, provando una serie di schemi offensivi dove si è messo in luce soprattutto Kean, letale sotto porta e applaudito dai presenti. La buona notizia ha finalmente riguardato il giovane Fortini, che dopo una serie di allenamenti da solo – complice il dolore ai muscoli del basso addome – ieri si è per la prima volta aggregato ai compagni di squadra sia al mattino che al pomeriggio.