Entusiasmo Fiorentina, tra abbonamenti e presenze al ritiro numeri aumentati a dismisura

vedi letture

Entusiasmo, serenità e tranquillità: sono le parole che meglio riescono a descrivere gli stati d’animo in casa Fiorentina, si legge sul Corriere Fiorentino. Le nubi grigie che si erano formate tra la partita di Udine e le dimissioni di Palladino sembrano aver lasciato ora spazio a un cielo sereno e limpido. Tanti i meriti della società, convinte le risposte dei tifosi gigliati. Il Viola Park, sede della prima fase del ritiro, ha fin da subito fatto registrare un grande successo in termini di afflusso agli allenamenti a porte aperte (con presenze mediamente triplicate rispetto allo scorso anno). La Fiorentina, a soli 13 giorni dall’apertura della campagna abbonamenti 2025-26, ha infatti già superato tanto come incassi quanto come numeri il computo del 2024-25.

Gli abbonamenti emessi al momento sono 10.500, un dato già superiore a quello fatto registrare nella scorsa stagione, quando ne furono sì venduti 12 mila ma comprensivi di sponsor, SkyBox e biglietti di servizio. Con la vendita libera la certezza in casa viola è quella di superare quota 12 mila con l’idea di aumentare in parte i posti disponibili per gli abbonamenti. I pacchetti per la stagione 2025-26 hanno consentito al club di Commisso di raggiungere quota 4 milioni e 500 mila euro per quanto riguarda i ricavi da abbonamenti, superando così la cifra di un anno fa.