Fiorentina su Esposito? L'agente: "Era vicina ma si è rallentata"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri dei fratelli Esposito, ha confermato l'interesse della Fiorentina per Sebastiano spiegando la situazione a Radio CRC: "Sul calciatore c'erano la Fiorentina e il Cagliari che erano molto vicine al giocatore, alla fine le trattative però si sono rallentate. Il calciomercato è fatto così, di accelerazioni e decelerazioni e noi avevamo accelerato per il trasferimento ma poi ci sono state delle problematiche che ci hanno fermato. Sebastiano andrà comunque in un’altra squadra".