La Fiorentina ospite della Coverciano inglese: hotel privato, clima fresco e tanta tattica

Archiviate le prime due settimane di lavoro al Viola Park, la Fiorentina ha inaugurato la seconda fase del proprio ritiro estivo, si legge sul Corriere Fiorentino. La squadra di Pioli, attualmente in Inghilterra, continuerà la propria preparazione dove arriveranno test probanti e indicazioni rilevanti per capire lo stato dei lavori del nuovo corso. Qui la Fiorentina avrà il proprio quartier generale in un contesto a dir poco d’eccezione come il St. George’s Park National Football Center, la Coverciano d’Inghilterra: i 29 calciatori convocati da Pioli per la tournée inglese potranno infatti allenarsi in quella che è la casa di tutte le Nazionali maschili e femminili dei Tre Leoni.

Il centro sportivo della Federcalcio inglese è stato inaugurato nel 2012 ed è in grado di contenere, in 130 ettari di estensione, 12 campi d’allenamento — in erba naturale, artificiale e al coperto, uno dei quali esatta replica a livello di superficie e del rettangolo di gioco di Wembley —, oltre a due hotel, un centro di scienze e medicina dello sport e numerose altre strutture all’avanguardia. Per la Fiorentina la settimana sarà dedicata al lavoro tattico e al miglioramento della condizione atletica, dopodiché i viola, alla vigilia della gara con il Leicester, si trasferiranno fino a conclusione della tournée nella nuova base operativa, il centro sportivo delle Foxes.