La Fiorentina non molla Diogo Leite per la difesa. Altri due nomi nella lista

Oggi alle 09:18Rassegna stampa
Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, la preferenza della Fiorentina per rinforzare la difesa va su un centrale mancino, per questo è tornato in auge il classe 1999 Diogo Leite che a giugno si svincolerà dall'Union Berlino. C'è la volontà di regalare a Vanoli un giocatore di qualità e personalità anche in difesa, per questo secondo il quotidiano non sono da scartare ancora le ipotesi di Coppola e Becao, entrambi centrali di piede destro che interessano da tempo alla società viola.

L'italiano del Brighton però non è semplice da strappare al club inglese, mentre l'ex Udinese Becao potrebbe partire per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. La Fiorentina riflette sul da farsi in queste due ultime settimane di mercato.