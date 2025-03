La Fiorentina distrugge la Juventus. La Nazione: "La partita dura un quarto d'ora"

La Fiorentina distrugge la Juventus, riaccende la sua corsa all’Europa ma soprattutto mette la firma su una prestazione da applausi. Apre così il suo commento alla vittoria di ieri al Franchi da parte dei viola La Nazione, nelle sue pagine sportive, in cui si celebra il successo della squadra di Palladino scrivendo che c'è stata una fase di studio da parte delle due formazioni giusto il primo quarto d'ora. Poi basta, la Fiorentina firma due reti in pochi minuti e traumatizza gli avversari.

La Juve accusa il colpo e va in tilt, mentre la Fiorentina, forte del doppio vantaggio, si mette a gestire il match con un buon possesso palla e tanto contropiede. Secondo tempo che si accende seguendo il trend della prima parte del match. La Juve appare leggermente più cattiva (con Koopmeiners e Gonzalez), ma la difesa della Fiorentina si sa gestire. Sette minuti e i viola vanno a chiudere il match: ci pensa Gud con una delle sue azioni in solitaria e fendente rasoterra all’angolino basso imprendibile per Di Gregorio. Poi il delirio e la festa tutta viola con il coro ironico rivolto alla panchina Juve: ‘Dusan Vlahovic dov’è?’. Punto - conclude il quotidiano -.